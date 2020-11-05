القطاع السياحي يعقد أول ورشة عمل لشرح دور لجان الترويج والنتائج المنتظرة منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقدت وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص، أول ورشة عمل للجان الترويج المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والاتحاد المصري للغرف السياحية لشرح دور تلك اللجان والنتائج المنتظرة من كل منها.

وبحسب بيان اليوم، حضر ورشة العمل المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، ونادر الببلاوي رئيس غرفة الشركات السياحية، وعدد من ممثلي الشركات والفنادق المصرية العاملين بالأسواق السياحية المختلفة.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد يوسف، على أن هذه اللجان تهدف إلى تشكيل فرق عمل لتوحيد الجهود المشتركة بين الهيئة والقطاع السياحي الخاص لوضع استراتيجية سياحية موحدة خلال الفترة القادمة يتم تنفيذها بالأسوق السياحية المستهدفة في الوقت الراهن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الخروج ببعض التوصيات لاستئناف الحركة السياحة من باقي الأسواق السياحية.

وأضاف يوسف، أن الأزمة الراهنة هي أزمة عالمية تحتاج بذل مزيد من الجهد المشترك بين القطاع السياحي العام والخاص لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وزيادة معدلات إنفاق السائحين والحفاظ على نصيب مصر من الأسواق السياحية.