ترامب يشكك بنزاهة الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال ترامب في تغريدة له على حسابه بتويتر: "طلب محامونا "الوصول الهادف" لمراكز الفرز، ولكن ما فائدة ذلك الآن؟ لقد تم بالفعل إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا والانتخابات الرئاسية نفسها. هذا ما يجب مناقشته!"
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