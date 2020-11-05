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ترامب يشكك بنزاهة الانتخابات الرئاسية

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محمد اسماعيل - القاهرة - شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة له على حسابه بتويتر: "طلب محامونا "الوصول الهادف" لمراكز الفرز، ولكن ما فائدة ذلك الآن؟ لقد تم بالفعل إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا والانتخابات الرئاسية نفسها. هذا ما يجب مناقشته!"

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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