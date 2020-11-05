إيداع "مريض نفسي" متهم بقتل والده ووالدته في إحدي مؤسسات الصحة النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة مركز القناطر، بإيداع "مريض نفسي"، والمتهم بقتل والده ووالدته بمنطقة باسوس بمركز القناطر، إحدي مؤسسات الصحة النفسية، بعد ورود تقرير الطب النفسي للمتهم، والذي بين عدم سلامة قواه العقلية، كما أنه لم يكن بوعيه.

وأوضح تقرير الطب النفسى، أن المتهم ارتكب الجريمة وهو يعاني من مرض عقلي، كما أن الجريمة جرت قبل يومين من اكتشافها حيث ذهب أحد أقارب الأسرة للاطمئنان عليهم فشم رائحة كريهة وبإبلاغ الشرطة جرى اكتشاف الجريمة.

كان قد تلقى العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغًا من الأهالي بإقدام مريض نفسي، على طعن والديه بسكين، ولا يمكن السيطرة عليه جرى إخطار اللواء فخر العربي مدير الأمن، وبانتقال قوة بقيادة الرائد عبدالرحمن الفحل نائب مأمور القناطر.

Advertisements

جرى السيطرة على المتهم، وتبين أنه "م.م" 30 عامًا، عاطل، مريض نفسي، وأنه سبق وتلقى العلاج بأحد المراكز النفسية أكثر من مرة، ويوم الحادث نشبت بينه وبين والديه مشادة وأصيب بحالة نفسية سيئة، وأخذ يهزي ثم أمسك سكين، وطعن والده "م.س.ا" 72 عامًا، بالمعاش حتى الموت، ثم طعن والدته "ع" 61 عامًا، ربة منزل، ولفظت أنفاسها الأخيرة، وأمسك السكين وظل يهرول في الشقة وهو يردد كلام غير مفهوم.

جرى السيطرة على المتهم، والتحفظ على السكين المستخدم في الجريمة، واصطحابه إلى ديوان عام المركز.

اقرأ أيضًا:

طعنًا حتى الموت.. مريض نفسي يقتل والديه في القناطر الخيرية