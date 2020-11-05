الأمن الداخلى الأمريكي يحذر من تبادل نتائج مبكرة للانتخابات على مواقع التواصل الاجتماعي

ذكرت وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية التابعة للوزارة الأمريكية ، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، أنها رصدت تقارير متعددة لحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتظاهر بأنها وسائل إخبارية قانونية للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
و حذرت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة من حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تتبادل نتائج مبكرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية بين المرشحين الجمهوري دونالدترامب، والديمقراطي جو بايدن.
وأهاب مدير وكالة الأمن، كريستوفر سي كريبس، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" - "عدم الوقوع في الفخ"، لافتًا إلى أنه "بإمكان جهات خبيثة استخدام شخصيات مزيفة وانتحال شخصيات أصحاب حسابات حقيقية".
وأشار كريبس، في تغريدة أخرى إلى أنه سيكون لمعظم حسابات التواصل الإجتماعي على المنصات علامة اختيار، لذا
و جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.
ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى.
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