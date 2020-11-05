الانتخابات الأمريكية 2020.. ترامب: لقد تم بالفعل إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، في تصريح له عبر "تويتر": "طلب محامونا السماح لهم بالدخول إلى مراكز الفرز لأسباب هادفة، لكن ما الفائدة الآن؟"، مشدداً على أن ما يحدث "قد ألحق بالفعل

الضرر بنزاهة" النظام والانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف ترامب في تغريدته: "هذا ما يجب مناقشته!"، وفقا لروسيا اليوم.

وجرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق

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الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي، بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى.