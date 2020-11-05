قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، في تصريح له عبر "تويتر": "طلب محامونا السماح لهم بالدخول إلى مراكز الفرز لأسباب هادفة، لكن ما الفائدة الآن؟"، مشدداً على أن ما يحدث "قد ألحق بالفعلالضرر بنزاهة" النظام والانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأضاف ترامب في تغريدته: "هذا ما يجب مناقشته!"، وفقا لروسيا اليوم.
وجرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق
ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتخابات الأمريكية 2020.. ترامب: لقد تم بالفعل إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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