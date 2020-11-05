حملة ترامب تشن هجوما قانونيا لوقف فرز الأصوات في جورجيا

أقامت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا.

و تشن حملة ترامب، هجوما قانونيا متعدد الجوانب في عدة ولايات حاسمة في أعقاب السباق المتقارب في انتخابات الثالث من نوفمبر، وفقا لوكالة سبوتنيك.

صرحت الحملة الدعائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإنها ستقيم دعوى لمنع مسؤولين ديمقراطيين في الولاية من "إخفاء" عملية فرز الأصوات عن المراقبين الجمهوريين.

و قالت الحملة الدعائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها ترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات مؤقتا في ولاية بنسلفانيا كما طلبت التدخل في قضية أمام المحكمة العليا تتعلق بالتصويت عبر البريد في الولاية التي قد

تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.

و أطلق الرئيس الأميركي النتهية ولايته، معركة قضائيّة لإيقاف الفرز في ولايتي ميشيغن وبنسلفانيا.

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وقال المرشح الديمقراطى، جو بايدن، في تصريح من معقله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير إنّ الأميركيّين "لن يتمّ إسكاتهم".

و جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى.