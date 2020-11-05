اندلاع احتجاجات متفرقة في عدة مدن أمريكية

أنطلقت احتجاجات متفرقة عقبت إغلاق مراكز الاقتراع، لكن لم تقع اضطرابات أو أعمال عنف واسعة النطاق على صلة بالانتخابات الأمريكية.

واندلعت احتجاجات، في واشنطن العاصمة وولاية واشنطن في الساعات التي أعقبت إغلاق مراكز الاقتراع، وفقا لسكاي نيوز.

وظلت نتيجة المنافسة المحتدمة على الرئاسة غير محددة الأربعاء، ما أثار مخاوف من أن يؤدي استمرار حالة عدم اليقين إلى نشوب صراع.

لكن الاحتجاجات الليلية في مدن من بينها سياتل وواشنطن ونيويورك ظلت سلمية إلى حد كبير.

في واشنطن، تجمع أكثر من ألف شخص احتجوا على الرئيس دونالد ترامب في ساحة (حياة السودة مهمة) ليل الثلاثاء، على بعد مبنى واحد فقط من البيت الأبيض، بينما سار مئات آخرون وسط المدينة ، وأحيانًا عرقلوا حركة المرور وأطلقوا الألعاب النارية.

صاح المتظاهرون "شوارع من هذه؟ إنها شوارعنا! " و "إذا

لم نحصل على العدالة، فلن يحصلوا على السلام!"

رقصت مجموعات من المراهقين في الشارع، بينما كان المتفرجون يهتفون.

رفع المتظاهرون لافتات كبيرة، بما في ذلك واحدة كتب عليها "ترامب يكذب طوال الوقت".

وطعن متظاهرون إطارات سيارة شرطة كانت متوقفة لتسويتها بالأرض.

شارك المئات في مظاهرات مناهضة لترامب في بورتلاند وأوريغون وسياتل، واعتقلت الشرطة العديد منهم.

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وهتف المتظاهرون في بورتلاند "هذا ما تبدو عليه الديمقراطية"، حيث قال المنظمون إن المظاهرة ستكون سلمية وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، فإنهم سيواصلون الاحتجاج دعما للعدالة العرقية. وقال مسؤول أمني إن بعض المتظاهرين كانوا يحملون مسدسات.

كانت حاكمة ولاية أوريغون كيت براون قد وضعت الحرس الوطني في حال

تأهب، بعدما شهدت بورتلاند احتجاجات ليلية تقريبًا منذ وفاة المواطن الأسود جورج فلويد بعد أن وضع شرطي أبيض في مينيابوليس ركبته على رقبته ولم يستجب لاستغاثته حتى توفي في مايو.

قال رئيس بلدية بورتلاند تيد ويلر على تويتر إنه "لن يكون هناك تسامح مع أي عنف أو ترهيب أو تدمير إجرامي" ، وأن الناس يجب أن يكونوا "آمنين أثناء استخدام أصواتهم للدفاع عن وجهة نظرهم".

في سياتل، قالت الشرطة إنها اعتقلت عدة أشخاص، من بينهم شخص وضع براغي في طريق وآخر كان يقود سيارته فوق حاجز وفي ممر للدراجات النارية للشرطة. ولم تقع إصابات.

أغلقت مئات الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة أبوابها ونوافذ العرض قبل الانتخابات، خوفًا من أن يؤدي التصويت إلى نوع العنف الذي اندلع بعد وفاة فلويد.

وقالت موريل باوزر رئيسة بلدية واشنطن في وقت سابق اليوم "بعض الناس يرغبون في إحداث الفوضى والمتاعب".

وأضافت باوزر أنها لم تر قط مثل هذا العدد الكبير من الشركات المغلقة، مضيفة "كل هذا يصيبني بالحزن".