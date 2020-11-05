الانتخابات الأمريكية.. حساب على تويتر ينشر صور تزعم تزوير الديمقراطيين

علق حساب اسمه "don't stop fighting"، والذى يدعم الرئيس دونالد ترامب على موقع تويتر، "الديمقراطيون لديهم أصوات غير محدودة مطبوعة! .. لا توجد طريقة لترامب للفوز! الأصوات لا تعني شيئًا!".

و نشر الحساب، صورة لشاحنه بها صناديق مكتوب عليها "أصوات ديمقراطية جاهزة للطوارئ" فى إشارة إلى تجاوزات الحزب الديمقراطى خلال العملية الانتخابية.

وربط الحساب ما يحدث بما قالته نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الديموقراطية قائلا: "لهذا قالت بيلوسى إن بايدن سيكون رئيساً مهما حدث! ..

ماتت الديمقراطية فى أمريكا! يحتاج الوطنيون إلى فعل وإلا ستزول الولايات المتحدة!".

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

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و جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابى، والبالغ عدد أصواته 538، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.