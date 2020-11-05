عاجل.. جو بايدن يفوز بولاية ميشيجان

الخميس 5 نوفمبر 2020

أعلنت وكالة أسوشييتد برس، أن جو بايدن هو الفائز في ولاية ميشيجان و16 صوتًا انتخابيًا.



وقالت الوكالة، أنه يبلغ عدد الأصوات الانتخابية للمرشح الديمقراطي الآن 264 ، مما يجعله على بعد ستة أصوات فقط من الفوز بالرئاسة.

إذا تمكن بايدن من الحفاظ على تقدمه في ولاية نيفادا ، فسوف يصل إلى 270 نقطة بالضبط ، متغلبًا على ترامب ويصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة.

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بعد وقت قصير من حديثه في ويلمنجتون بعد ظهر اليوم ، أعرب بايدن أيضًا عن ثقته في فرصه في الفوز بولاية بنسلفانيا وأصواتها الانتخابية العشرين ، حيث يستمر العد هناك.

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

ويحمل المرشحان ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.