شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:57 صباحًا, 5 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على ارتفاع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 367.63 نقطة، أو 1.34 بالمئة، إلى 27847.66 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 74.42 نقطة، أو 2.21 بالمئة ليغلق عند 3443.44 نقطة.

فيما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً عند الإغلاق بواقع 430.21 نقطة، أو 3.85 بالمئة، إلى 11590.78 نقطة.

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