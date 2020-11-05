شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ولايات «حاسمة» تحدد مصير ترامب وبايدن والان نبدء بالتفاصيل
وأغلب هذه الولايات تُعرف بالولايات الحاسمة لكونها تستحوذ على عدد كبير من أصوات المجمع الانتخابي البالغ إجماليها 538 صوتا.
وينبغي أن يحصل أي من المرشحين على 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي للفوز في الانتخابات الرئاسية.
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