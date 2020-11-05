شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ولايات «حاسمة» تحدد مصير ترامب وبايدن والان نبدء بالتفاصيل

مازالت عملية فرز أصوات الانتخابات الأمريكية جارية في 6 ولايات هي: "ألاسكا، أريزونا، جورجيا، كارولينا الشمالية، نيفادا، بنسلفانيا، والتي يمكن أن تحدد نتيجة السباق الرئاسي بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، وفق قناة سي إن إن.

وأغلب هذه الولايات تُعرف بالولايات الحاسمة لكونها تستحوذ على عدد كبير من أصوات المجمع الانتخابي البالغ إجماليها 538 صوتا.

وينبغي أن يحصل أي من المرشحين على 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي للفوز في الانتخابات الرئاسية.