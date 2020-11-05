شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة الحسم..«بايدن» يقترب من البيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، صباح اليوم الخميس، أن المرشح الديمقراطي، فاز في ولاية ميشيجان بعد انتهاء فرز الأصوات، وحصد ١٦ صوتًا بالمجمع الانتخابي، ما يقربه أكثر من الوصول إلى البيت الأبيض.
وذكرت "أسوشيتد برس"، أنه يبلغ عدد الأصوات الانتخابية للمرشح الديمقراطي حتى الآن نحو 264 صوتًا ما يجعله على بعد ستة أصوات فقط من الفوز بالرئاسة، وحال تمكن من الحفاظ على تفوقه في ولاية نيفادا فسوف يحسم الانتخابات ويصل إلى ٢٧٠ صوتًا بالمجمع الانتخابي، ويصبح الرئيس ٤٦ للولايات المتحدة.
وأعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري، دونالد ترمب، أنها رفعت دعوى قضائية في ولاية ميشيجان للمطالبة بما وصفته بـ "فرصة حقيقية للدخول" للتمكن من مراقبة سير عملية الفرز.
كانت هذه تفاصيل خبر ساعة الحسم..«بايدن» يقترب من البيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.