شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة الحسم..«بايدن» يقترب من البيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

قال المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، إنه بعد ليلة طويلة من فرز الأصوات، بات من الواضح أنه فاز بعدد كاف من الولايات للحصول على 270 مقعدا بالمجمع الانتخابي، وهى اللازمة للفوز بالانتخابات.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، صباح اليوم الخميس، أن المرشح الديمقراطي، فاز في ولاية ميشيجان بعد انتهاء فرز الأصوات، وحصد ١٦ صوتًا بالمجمع الانتخابي، ما يقربه أكثر من الوصول إلى البيت الأبيض.

وذكرت "أسوشيتد برس"، أنه يبلغ عدد الأصوات الانتخابية للمرشح الديمقراطي حتى الآن نحو 264 صوتًا ما يجعله على بعد ستة أصوات فقط من الفوز بالرئاسة، وحال تمكن من الحفاظ على تفوقه في ولاية نيفادا فسوف يحسم الانتخابات ويصل إلى ٢٧٠ صوتًا بالمجمع الانتخابي، ويصبح الرئيس ٤٦ للولايات المتحدة.

وأعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري، دونالد ترمب، أنها رفعت دعوى قضائية في ولاية ميشيجان للمطالبة بما وصفته بـ "فرصة حقيقية للدخول" للتمكن من مراقبة سير عملية الفرز.