شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحظر «الذئاب الرمادية» التركية المتطرفة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حظر الحكومة الفرنسية لمنظمة «الذئاب الرمادية» التركية، اليمينية المتطرفة على أراضيها.

وكانت المنظمة قد شاركت في احتجاجات عنيفة ومظاهرات مضادة، تستهدف نشطاء أكراد وأرمن، طبقا لمرسوم حل المنظمة، الذي نشره الوزير.

وجاء في المرسوم «نظمت الجماعة مظاهرتين ليليتين مناهضتين للأرمن في ليون وجرينوبل أواخر الشهر الماضي، وردد المشاركون في إحدى المظاهرتين (سنقتل الأرمن)».

وتم تشويه نصب تذكاري في ليون يحيي ذكرى مذابح الأرمن عام 1915 في تركيا، بكتابة اسم الجماعة عليه، مطلع الأسبوع. وتعد فرنسا وبعض الدول الأخرى هذه المذابح، رسميا، أعمال إبادة جماعية بحق الأرمن.

وجاءت المظاهرات على خلفية التوتر الناجم عن الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، حيث تحظى أذربيجان، ذات الأغلبية العرقية التركية، بدعم قوي من أنقرة.

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ويأتي الحظر أيضا في الوقت، الذي تشن فيه فرنسا حملة على الإسلاميين المتشددين بعد مقتل المدرس الفرنسي صمويل باتي الشهر الماضي.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادث بأنه هجوم على القيم الفرنسية وعلى الجمهورية نفسها.

وكتب ماكرون في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى طلاب المدارس «فكرة الإرهاب تتمثل في خلق الكراهية... سنتجاوز هذا الأمر معا».

وفي أعقاب مقتل باتي حظرت فرنسا جماعة إسلامية تحمل اسم «أحمد ياسين» مؤسس حركة حماس.