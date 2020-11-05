شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ترامب ترفع دعوى لوقف فرز الأصوات في بنسلفانيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت الحملة الدعائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، إنها ترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات مؤقتا في ولاية بنسلفانيا كما طلبت التدخل في قضية أمام المحكمة العليا تتعلق بالتصويت عبر البريد في الولاية التي قد تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.

وذكرت الحملة أنها ستقيم دعوى لمنع مسؤولين ديمقراطيين في الولاية من "إخفاء" عملية فرز الأصوات عن المراقبين الجمهوريين.

ولا تزال النتائج في بنسلفانيا والانتخابات الأمريكية بشكل عام متقاربة بشدة بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.