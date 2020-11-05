

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنها سوف تتقدم بطلبات "فوراً" لإعادة فرز الأصوات في أجزاء من ولاية ويسكونسن، وهى ولاية رئيسية في المعركة الانتخابية الأمريكية، من الممكن أن تساعد في حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وقال بيل ستيباين، مدير الحملة الانتخابية لترامب: "لدينا تقارير عن حدوث مخالفات في العديد من مناطق ويسكونسن مما يثير شكوكاً جدية بشأن صلاحية النتائج".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير حملة ترامب يطلب إعادة فرز الأصوات في بعض مناطق ويسكونسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.