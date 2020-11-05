بايدن يتقدم في ويسكونسن الحاسمة وحملة ترامب ترفع دعوى لوقف الإحصاء بميشيجن

حقق المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن تقدما طفيفا على منافسه الرئيس دونالد ترامب في ولاية ويسكونسن اليوم الأربعاء بعد أن أنهى المسؤولون إحصاء الأصوات في الولاية الحاسمة في دفعة قوية لمسعاه للوصول للبيت الأبيض.

كما تقدم بايدن في ولاية حاسمة أخرى بمنطقة الغرب الأوسط وهي ميشيجان بينما يتسابق مع ترامب للحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي، وهي الأصوات المطلوبة للفوز بالرئاسة. وفاز ترامب بكل من ويسكونسن وميشيجان في 2016.

وقالت حملة ترامب إنها رفعت دعوى قضائية في ولاية ميشيجان لوقف إحصاء الأصوات بعد ظهر اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

وقالت الحملة في بيان "رفعنا دعوى اليوم في محكمة الدعاوى بميشيجان لوقف الإحصاء حتى يتسنى لنا الوصول دون قيود (إلى مراكز الإحصاء). كما نطالب بمراجعة تلك البطاقات التي جرى فتحها وإحصاؤها دون أن نتمكن من الاطلاع عليها".

ويتقدم بايدن حاليا بفارق نحو 45 ألف صوت بعد فرز أكثر من خمسة ملايين في ميشيجان.

وذكر مركز إديسون للأبحاث أن المسؤولين في ويسكونسن أنهوا إحصاء الأصوات في حدود منتصف النهار بعد مواصلة العمل طوال الليل وأن بايدن حقق تقدما بنحو 20 ألف صوت أو ما يوازي 0.6 بالمئة.

وقالت حملة ترامب على الفور إنها ستطلب إعادة إحصاء الأصوات في الولاية، وهو ما يسمح به القانون إذا كان الفارق بين المرشحين أقل من واحد بالمئة.

وسيقلل فوز بايدن في ويسكونسن بشكل كبير من فرص ترامب في ولاية ثانية مدتها أربع سنوات لكن النتيجة لم تحسم ولا تزال محل شك مع استمرار إحصاء الأصوات في ولايات التنافس محتدم فيها بشدة ومن بينها بنسلفانيا وأريزونا ونيفادا وجورجيا ونورث كارولينا.

وحقق ترامب تقدما في ولايتين جنوبيتين هما جورجيا ونورث كارولاينا وأيضا في بنسلفانيا التي لا يزال فيها أكثر من مليون صوت لم تحص بعد.

لكن إذا خسر ترامب ويسكونسن فيجب أن يفوز بتلك الولايات الثلاث ومعها إما أريزونا أو نيفادا وتلك الأخيرة يتقدم فيها بايدن أيضا وفقا لأحدث بيانات فرز الأصوات.

وقال مركز إديسون للأبحاث إن بايدن يتفوق حاليا على ترامب في أصوات المجمع الانتخابي حيث حصل المرشح الديمقراطي على 227 صوتا مقابل 213 صوتا للرئيس دون احتساب ويسكونسن. وتعتمد أصوات المجمع الانتخابي على الوزن السكاني لكل ولاية ضمن محددات أخرى.

وفي مؤتمرين صحفيين عبر الهاتف في وقت سابق اليوم، أكد مسؤولون من الحملتين أن مرشحهم سيفوز.

وقال بيل ستبين مدير حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب اليوم الأربعاء "إذا أحصينا جميع الأصوات الصحيحة سنفوز.. سيفوز الرئيس"، مما يعد الساحة للطعن على إحصاء الأصوات.

وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن اليوم الأربعاء إنه ماض على طريق الفوز بالانتخابات بينما قال بوب باور مستشاره القانوني البارز إن ترامب لا يملك أسسا قانونية يبطل بها أصواتا تم الإدلاء بها بصورة قانونية.

وأضاف "سندافع عن ذلك التصويت الذي انتُخب فيه بايدن للرئاسة"

مشيرا إلى أن الفريق القانوني للحملة مستعد لأي طعون.

ومن المتوقع أن يلقي بايدن خطابا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وواصل ترامب هجومه دون دليل على عملية إحصاء الأصوات عبر تويتر اليوم الأربعاء بعد ساعات من إعلانه النصر في انتخابات أبعد ما تكون عن الحسم. ووضع موقعا فيسبوك وتويتر تحذيرات على عدة منشورات

من الرئيس بسبب ترويجها لمزاعم مضللة.

وقال ترامب "كنا نستعد للفوز في هذه الانتخابات. بصراحة لقد فزنا بهذه الانتخابات" ثم وجه هجوما استثنائيا على العملية الانتخابية من رئيس في السلطة وقال "هذا احتيال كبير على أمتنا.

نريد تطبيق القانون بطريقة ملائمة. لذلك سنذهب إلى المحكمة العليا.

نريد أن يتوقف كل التصويت".

ولم يقدم ترامب أي دليل لدعم مزاعمه المتعلقة بالتزوير ولم يشرح كيف سيعترض على النتائج في المحكمة العليا التي لا تنظر في الطعون المباشرة.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في موعدها المقرر مساء أمس الثلاثاء لكن ولايات كثيرة تحتاج عادة لأيام حتى تنتهي من فرز بطاقات الاقتراع.

وزادت الغموض الذي يكتنف من سيحسم الانتخابات من قلق كثير من الأمريكيين بعد أن شهدوا حملة انتخابية ساخنة جرت في ظل الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 231 ألفا في الولايات المتحدة وتسببت في خسارة الملايين لوظائفهم. كما شهدت البلاد اضطرابات استمرت لأشهر بسبب العنصرية واحتجاجات على وحشية الشرطة.