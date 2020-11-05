بايدن: من الواضح أننا سنفوز في الانتخابات

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، الأربعاء، إنه يتوقع الفوز بالانتخابات، معبراً عن اعتقاده بأنه من الواضح أن حملته تحقق النصر فيما يكفي من الولايات للفوز بالرئاسة.

وقال بايدن: «بعد ليلة طويلة من الإحصاء من الواضح أننا نفوز بولايات كافية لنحقق 270 صوتاً في المجمع الانتخابي مطلوبة للفوز بالرئاسة... لست هنا لأعلن أننا فزنا... لكنني هنا لأعلن أننا نعتقد أننا سنكون الفائزين عندما ينتهي إحصاء الأصوات»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال بايدن إنه ترشح للانتخابات كديمقراطي لكنه سيحكم «كرئيس لأميركا». وأشار المرشح الديمقراطي إلى أن فوزه سيكون انتصاراً للديمقراطية ولأميركا. وقال «متى تنتهي الانتخابات الأميركية يكون الوقت قد حان لوضع خطابها الحاد وراء ظهورنا».

وشدد بايدن على أنه لا بد من إحصاء كل صوت في الانتخابات، وعبر عن شعوره بالرضا إزاء موقف حملته في بنسلفانيا المتأرجحة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن بايدن متقدم على ترمب وحصل حتى الآن على 264 صوتاً في الهيئة الناخبة. ويحتاج أي مرشح إلى 270 صوتاً لتحقيق فوز. بينما حصل ترمب على 214 صوتاً حتى الآن.