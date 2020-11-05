اندلاع احتجاجات مناهضة لترامب في نيويورك وفلاديفيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مدينة نيويورك، مسيرة احتجاجية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

كما خرج محتجون في مدينة فلاديفيا الأمريكية للمطالبة باحتساب جميع الأصوات في الانتخابات.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة 22:20، فقد حقق المرشح الديمقراطي جو بايدن 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 صوتا فقط لصالح الرئيس دونالد ترامب.



ووسط تنافس شديد بين ترامب وبايدن تقدم الأخير في ولايتين لحسم الرئاسة وهي ميشيغان وبنسلفانيا، ليقترب من الوصل إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي وبالتالي يضمن الفوز، ولكن ترامب يرغب في وقف جميع عمليات فرز الأصوات.

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وفاز الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية، بـ 23 ولاية هي: مسيسبي، وأوهايو، وتكساس، وفلوريدا، وأيوا، وإنديانا، وكنتاكي، وأوكلاهوما، وفرجينيا الغربية، وتينسي، وأركنساو، وألاباما، وساوث كارولينا، وايومينج، وساوث داكوتا، ونورث داكوتا، وكنساس، وولاية يوتاه،إيداهو، وميسوري، ونبراسكا، ومونتانا، وأتاوا.

فيما فاز منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ 20 ولاية، هي: ميشيغان، رود آيلاند، وهواي، ومين، وأريزونا، ومينيسوتا، وفيرمونت، وفيرجينيا، وميريلاند، ونيوجيرسي، وديلاوير، وماساتشوستس، وواشنطن، وكونيتيكت، وإلينوي، ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو، ونيوهامبشير، وأوريجون، وكاليفورنيا، ويسكونسن.

ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية.

وقبيل يوم الانتخابات، كان ما يزيد قليلا على 100 مليون أمريكي صوتوا مبكرا بالفعل إما شخصيا أو عن طريق البريد، وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا، فيما يرجع إلى مخاوف من ازدحام مراكز لاقتراع خلال جائحة كورونا وكذلك إلى الحماس الشديد.