عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. بايدن يحطم الرقم القياسي بتسجيل أعلى الأصوات في تاريخ أمريكا

الخميس 5 نوفمبر 2020

الخليج 365

حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على أكبر عدد أصوات في تاريخ الولايات المتحدة ليحقق بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا.



ويبقى مصير سباق الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٠ غير محسوم رسميا، لكن المرشح الديمقراطي جو بايدن حقق شيئًا هامًا بالفعل وهو حصوله على أكبر عدد أصوات في تاريخ البلاد ليحقق بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا لأكبر عدد من الأصوات التي حصل عليها مرشح رئاسي.

وحتى بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت الأمريكي، حصل نائب الرئيس السابق على أكثر من ٧٠ مليون صوت في جميع أنحاء البلاد.

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ولا تزال عدة ولايات تسجل أصواتًا جديدة لصالحه أيضًا، وبذلك يكون بايدن قد حطم الرقم القياسي السابق الذي كان قد سجله الرئيس السابق باراك أوباما حينما حصل على ٦٩٤٩٨٥١٦ في سباق عام ٢٠٠٨، والذي كان الرقم الأكبر على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي السباق الرئاسي السابق في عام ٢٠١٦، سجلت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون حوالي ٦٥.٨ مليون صوت، لكنها خسرت سباق المجمع الانتخابي المهم للغاية أمام الرئيس دونالد ترامب الذي حصل حينها على حوالي ٦٢.٩ مليون صوت، وهذا العام، حصل ترامب حتى الآن على حوالي ٦٦.٧ مليون صوت، وذلك وفقًا لشبكة "إيه.بي.سي نيوز" الأمريكية.

ومع عدم احتساب الملايين من الأصوات حتى الآن، فإنه من المحتمل أن يحطم كلا المرشحين الرقم القياسي لأوباما، والذي تم تسجيله في السباق ضد السيناتور جون ماكين.

ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تسجيل إقبال مبكر للناخبين خلال جائحة فيروس كورونا.

وتأتي هذه الأرقام المرتفعة بشكل مذهل بعد أن سجلت الولايات المتحدة أعلى معدل إقبال للناخبين بين المواطنين المؤهلين في ١٢٠ عامًا.

وذكرت شبكة "سي.إن.بي.سي" أن ١٥٩.٨ مليون شخص على الأقل قد أدلوا بأصواتهم هذا العام.