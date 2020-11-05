عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. 6 نقاط فقط تفصل بايدن عن الرئاسة

الخميس 5 نوفمبر 2020

الخليج 365

نقلت قناة العربية في خبرعاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام أمريكية، تأكيدها أن 6 نقاط في المجمع الانتخابي تفصل المرشح الديمقراطى جو بايدن عن الرئاسة الأمريكية.

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ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات.

ويحمل المرشحان ترامب وبايدن رؤى مختلفة فى العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين فى استطلاعات الرأى التى تتوقع نتيجة الانتخابات الأمريكية 2020.