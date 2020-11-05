شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. 100 مرشح يتنافسون بانتخابات مجلس النواب بمحافظة دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ونستعرض فيما يلى الخريطة الكاملة للدوائر الانتخابية بمحافظة دمياط ونصيب كل دائرة من المقاعد وعدد المرشحين المتنافسين فى كل دائرة، حيث يتنافس 100 مرشح بالمحافظة منهم 12 بنظام القائمة.

تضم محافظة دمياط دائرتان فقط مخصص لهما 4 مقاعد بالنظام الفردى و6 مقاعد بنظام القائمة

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تشهد محافظة دمياط منافسة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر حيث دفعت القائمتين بـ12 مرشحا يتنافسون على 6 مقاعد

الدائرة الأولى مقرها قسم أول دمياط مكوناتها الإدارية مركزا (دمياط – كفر البطيخ) أقسام (رأس البر – أول دمياط – ثان دمياط – دمياط الجديدة) خُصص لها مقعدين يتنافس عليهما 40 مرشحا.

الدائرة الثانية مقرها مركز كفر سعد مكوناتها الإدارية مراكز (كفر سعد – فارسكور – الزرقا - قسم السرو) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 48 مرشحا.