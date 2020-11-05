شكرا لقرائتكم خبر عن 223 مرشحا يتنافسون على 30 مقعد بانتخابات النواب بمحافظة القليوبية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ونستعرض فيما يلى الخريطة الكاملة للدوائر الانتخابية بمحافظة القليوبية ونصيب كل دائرة من المقاعد وعدد المرشحين المتنافسين فى كل دائرة، حيث يتنافس 251 مرشح بالمحافظة منهم 28 بنظام القائمة و223 فردى.

وتضم محافظة القليوبية 6 دوائر مخصص لها 30 مقعدا 16 منهم بنظام الفردى و14 مقعدا بنظام القائمة.

وتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر قائمة تحالف المستقلين حيث يتنافس 28 مرشحا من القائمتين على 14 مقعدا.

الدائرة الأولى مقرها مركز بنها مكوناتها الإدارية مركزا (بنها – كفر الشيخ) وقسما (أول بنها - ثان بنها) خصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 35 مرشحا.

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الدائرة الثانية مقرها مركز طوخ مكوناتها الإدارية مركز طوخ قسم قها مخصص لها مقعدين يتنافس عليهما 32 مرشحا.

الدائرة الثالثة مقرها قسم ثان شبرا الخيمة مكوناتها الإدارية قسما (أول شبرا الخيمة - ثان شبرا الخيمة) خصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 56 مرشحا.

الدائرة الرابعة مقرها مركز قليوب مكوناتها الإدارية مركزا (قليوب – القناطر الخيرية) قسم قليوب، خصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 36 مرشحا.

الدائرة الخامسة مقرها مركز الخانكة مكوناتها الإدارية مركز الخانكة تضم أقسام (الخصوص – الخانكة – العبور)، خصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 40 مرشحا.

الدائرة السادسة مقرها مركز شبين القناطر مكوناتها الإدارية مركز شبين القناطر، خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 24 مرشحا.