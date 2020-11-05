شكرا لقرائتكم خبر عن لناخبى المرحلة الثانية.. كيف تعرف مكان لجنتك الانتخابية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، ولمعرفةمقر لجنتك الانتخابية من خلال الخطوات التالية .

1- عبر موقع الهيئة الرسمي www.elections.eg، وذلك من خلال إدخال رقمك القومى المكون من 14 رقما.

2- إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.

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3- الاتصال بالخط الساخن 141 وتتبع كافة الخطوات المطلوبة.