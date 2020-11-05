شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مرشحا يتنافسون على 4 مقاعد بانتخابات النواب بمحافظة السويس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ونستعرض فيما يلى الخريطة الكاملة للدوائر الانتخابية بمحافظة السويس ونصيب كل دائرة من المقاعد وعدد المرشحين المتنافسين فى كل دائرة، حيث يتنافس 38 مرشح بالمحافظة منهم 4 بنظام القائمة.

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تضم محافظة السويس دائرة واحدة مخصص لها مقعدين فردى ومقعدين بنظام القائمة

تنافس القائمة الوطنية من أجل مصر قائمة أبناء مصر حيث دفعت القائمتين بـ4 مرشحين يتنافسون على مقعدين.

دائرة محافظة السويس المكونات الإدارية أقسام (الأربعين – فيصل – الجناين – السويس - عتاقة" خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 34 مرشحا.