شكرا لقرائتكم خبر عن 196 مرشحا يتنافسون بانتخابات مجلس النواب بمحافظة المنوفية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ونستعرض فيما يلى الخريطة الكاملة للدوائر الانتخابية بمحافظة المنوفية ونصيب كل دائرة من المقاعد وعدد المرشحين المتنافسين فى كل دائرة، حيث يتنافس 194 مرشح بالمحافظة منهم 26 بنظام القائمة.

تضم محافظة المنوفية 6 دوائر انتخابية مخصص لها 24 مقعداً منهم 13 مقعد قائمة و11 مقعد فردى.

تنافس القائمة الوطنية من أجل مصر قائمة تحالف المستقلين حيث دفعت القائمتين بـ26 مرشحا يتنافسون على 13 مقعد

الدائرة الأولى مقرها مركز شبين الكوم مكوناتها الإدارية (مركز شبين الكوم - قسم شبين الكوم) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 34 مرشحا.

Advertisements

الدائرة الثانية مقرها مركز قويسنا مكوناتها الإدارية مركزا (قويسنا – بركة السبع) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 32 مرشحا.

الدائرة الثالثة مقرها مركز تلا مكوناتها الإدارية مركزا (تلا – الشهداء) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 31 مرشحا.

الدائرة الرابعة مقرها مركز أشمون مكوناتها الإدارية مركز أشمون خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 22 مرشحا.

الدائرة الخامسة مقرها مركز الباجور مكوناتها الإدارية مركز الباجور مخصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 23 مرشحا

الدائرة السادسة مقرها مركز منوف مكوناتها الإدارية: مركزا (منوف – السادات) وقسما (منوف – سرس اللبان) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 26 مرشحا.