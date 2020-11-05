شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عيسى يكشف مخطط مصطفى مشهور لإعادة تنظيم الإخوان الخاص من ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى إبراهيم عيسى، رحلة مصطفى مشهور رجل التنظيم السرى داخل جماعة الإخوان إلى الخارج، لإعادة التنظيم الخاص للجماعة، موضحا أن مصطفى مشهور سافر إلى ألمانيا، واستقر فيها 5 سنوات وكان هدفه هو تنظيم كبر يستند للقوى الغربية ويقيم علاقات اجتماعية هناك.

وأضاف الإعلامى إبراهيم عيسى، خلال برنامج أصل الجماعة، المذاع على قناة ON E، أن مصطفى مشهور سعى إلى الاعتماد على تكوين تنظيم سرى للإخوان فى الخارج يعتمد على الحماية الإنجليزية، وسعى لما اسمه إقامة الإسلام في كل بقعة من بقاع الأرض إعادة دولة الخلافة الإسلامية، وكان هدفهم المكتوب حينها هو العودة إلى القيام بدور استاذية العالم وهى استاذية حسن البنا.

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وتابع الإعلامى إبراهيم عيسى: هذا ما سعى مصطفى مشهور لعمله خلال سفره إلى ألمانيا خلال تلك الفترة، موضحا أن الجماعة في مصر حينها بدأت تتغلغل وتتفرغ وفرغت مدرسين اخوان، وتم تأسيس مدارس اخوانية ومئات الشركات الاخوانية وعشرات شركات الصرافة.