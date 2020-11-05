شكرا لقرائتكم خبر عن معتز مطر "أبو شعرة".. بوق الجماعة لنشر العنف والتخريب فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يوجد وصف للإخوانى الهارب معتز مطر، أدق من أنه بوق لجماعة إرهابية دستورها خيانة مصر والمصريين، وتظهر الخيانة عندما تقع خلافات بين صفوف الجماعة، ليتكشف وجه الخائن القبيح، وهذا ما حدث مع الإرهابى الهارب معتز مطر، الذى فضحته مجموعة شهادت علنية عن خيانته.

ولو بحثت عن تاريخ الهارب معتز مطر تجد أنه شخصية متناقضة بشكل كبير وله العديد من الفيديوهات التى تؤكد أنه كان يرى أن ما حدث فى 30 يونيو ثورة ضد حكم دينى فاشى، ثم انضم إلى الإخوان مقابل الأموال ليقول العكس، فمن أجل المال سار فى ركب الجماعة.

وبعد التحاقه بركب الجماعة أصبح معتز مطر، مقدم البرامج على قناة الشرق الإخوانية، أحد أهم المحرضين فى قنوات الجماعة الإرهابية، الذين باعوا أنفسهم ووطنهم من أجل الدولارات، وأطلقوا سهامهم المسمومة على مصر، لكل من يدفع الأموال لتمويل تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وهو أحد رموز إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، الذى يعتمد على أسلوب استخدام كل أشكال وصور التضليل والكذب والخداع والفبركة والتزييف وقلب الحقائق.