شكرا لقرائتكم خبر عن 385 مرشحا يتنافسون بانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ونستعرض فيما يلى الخريطة الكاملة للدوائر الانتخابية بمحافظة الدقهلية ونصيب كل دائرة من المقاعد وعدد المرشحين المتنافسين فى كل دائرة، حيث يتنافس 385 مرشحا بالمحافظة منهم 34 بنظام القائمة.

تنافس القائمة الوطنية من أجل مصر قائمة تحالف المستقلين حيث دفعت القائمتين بـ34 مرشحا يتنافسون على 17 مقعد.

محافظة الدقهلية تضم 10 دوائر انتخابية ومخصص لها 21 مقعد بنظام الفردى.

الدائرة الأولى مقرها قسم أول المنصورة مكوناتها الإدارية قسما (أول المنصورة – ثان المنصورة) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 43 مرشحا.

الدائرة الثانية مقرها مركز المنصورة مكوناتها الإدارية مركزا (المنصورة – محلة دمنة) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 45 مرشحا.

الدائرة الثالثة مقرها مركز بلقاس مكوناتها الإدارية مركزا (بلقاس – الستامونى، قسم جمصة) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 25 مرشحا.

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الدائرة الرابعة مقرها مركز طلخا مكوناتها الإدارية مركزا (طلخا – نبروه) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 46 مرشحا.

الدائرة الخامسة مقرها مركز دكرنس مكوناتها الإدارية مراكز (دكرنس – بنى عبيد – شربين) خصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 46 مرشحا.

الدائرة السادسة مقرها مركز منية النصر مكوناتها مراكز (منية النصر – ميت سلسيل – والجمالية، قسم الكردى) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 26 مرشحا.

الدائرة السابعة مقرها قسم المنزلة مكوناتها الإدارية مركزا (المنزلة – المطرية، قسم المنزلة) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 26 مرشحا.

الدائرة الثامنة مقرها مركز ميت غمر مكوناتها الإدارية (مركز ميت غمر - قسم ميت غمر) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 35 مرشحا.

الدائرة التاسعة مقرها مركز أجا مكوناتها الإدارية مركز أجا خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 29 مرشحا.

الدائرة العاشرة مقرها مركز السنبلاوين مكوناتها الإدارية مركزا (السنبلاوين – تمى الأمديد) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 30 مرشحا.