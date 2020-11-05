صحفية بواشنطن: محكمة بنسلفانيا أصدرت أمرا باستمرار استقبال التصويت حتى الجمعة

وأضافت هبة القدسى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم"، المذاع على قناة DMC، أن المحكمة فى ولاية بنسلفانيا أصدرت أمرا باستمرار عملية استقبال التصويت بالبريد حتى يوم الجمعة وهذا سيؤخر نتيجة ولاية بنسلفانيا 3 أيام.

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وأوضحت القدسى، أن الرئيس دونالد ترامب المرشح الجمهورى إذا فاز بولاية بنسلفانيا وجورجيا وولايتين آخريين فإن هذا يمهد الطريق أمامه للحصول على 270 صوتا فى المجمع الانتخابى وهو ما يحسم المنافسة لصالحه.

وتابعت: أن هناك حالة من التشكيك تحدث وهذا ما قاله ترامب في خطابة خصوصا أنه أعلن فوزه دون أن ينتظر إلى ظهور النتيجة الرسمية لكافة الولايات الأمريكية.