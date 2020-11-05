مظاهرات مناهضة لترامب في نيويورك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

خرجت مسيرات مناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة نيويورك، بالتزامن مع استمرار عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي اوشكت على الانتهاء في باقي الولايات الأمريكية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لخريطة شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، حصد حتى الآن 253 صوتًا في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتًا للرئيس الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب.

وذكرت الشبكة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي أصوات المجمع الانتخابي يبلغ 538 صوتا، ولكى يصبح المرشح فائزا عليه أن يفوز بـ 270 أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي.