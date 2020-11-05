الانتخابات الأمريكية 2020.. حملة بايدن: ترامب خسر ويسكونسون ويخسر ميشيجن والرئاسة

قالت حملة المرشح الديمقراطى الأمريكي جو بايدن، أن الأمر واضح وبسيط وهو أن دونالد ترمب خسر ويسكونسون ويخسر ميشيجن والرئاسة.

و أضافت الحملة، إن الدعوات لإعادة فرز أصوات ولاية ويسكونسن مثيرة للشفقة، وفقا لمصادر إعلامية.

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن

الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات

و جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية

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التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى.