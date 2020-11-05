قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، خلال مؤتمر صحافي ردا على تصريحات ترامب التي ادعى فيها أنه فاز بهذه الولاية، وزاعما حدوث "خداع للشعب الأمريكي": "إذا ألمح أي شخص، بما في ذلك الرئيس، إلى حدوث تزوير، فهذا غير مشروع ولا عادل".
وأضاف عمدة نيويورك "هذا النوع من التصريحات قد تدفع الناس لارتكاب ممارسات سيئة"، وفقا لوكالة لروسيا اليوم.
ودعا بيل دي بلاسيو سكان المدينة الراغبين في التظاهر لفعل ذلك بصورة سلمية.
وفي وقت سابق، قال ترامب "سنلجأ للمحكمة العليا.. نريد وقف عملية التصويت بالكامل".
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي أثناء الحفل الذي نظمه في البيت الأبيض بحضور 150 مدعوا.
ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية
و جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.
ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتخابات الأمريكية 2020.. عمدة نيويورك: الاتهامات بتزوير الانتخابات غير مشروعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.