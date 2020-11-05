الانتخابات الأمريكية 2020.. عمدة نيويورك: الاتهامات بتزوير الانتخابات غير مشروعة

قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، خلال مؤتمر صحافي ردا على تصريحات ترامب التي ادعى فيها أنه فاز بهذه الولاية، وزاعما حدوث "خداع للشعب الأمريكي": "إذا ألمح أي شخص، بما في ذلك الرئيس، إلى حدوث تزوير، فهذا غير مشروع ولا عادل".

وأضاف عمدة نيويورك "هذا النوع من التصريحات قد تدفع الناس لارتكاب ممارسات سيئة"، وفقا لوكالة لروسيا اليوم.

ودعا بيل دي بلاسيو سكان المدينة الراغبين في التظاهر لفعل ذلك بصورة سلمية.

وفي وقت سابق، قال ترامب "سنلجأ للمحكمة العليا.. نريد وقف عملية التصويت بالكامل".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي أثناء الحفل الذي نظمه في البيت الأبيض بحضور 150 مدعوا.

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية

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ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات

و جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى.