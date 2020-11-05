قبرص.. فرض حظر تجول ليلي بسبب كورونا

فرضت السلطات القبرصية، حظر تجول من الحادية عشرة مساء وحتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي اعتبارا من يوم الخميس وسيظل مطبقا حتى 30 نوفمبر الحالي.
و أعلنت قبرص فرض قيود جديدة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بعد أن عادت حالات الإصابةاليومية للزيادة في الأسابيع الماضية، لروسيا اليوم.
وفرضت قبرص إجراءات عزل عام صارمة في مارس مما قلل عدد المصابين بفيروس كورونا، لكن جرى تخفيفها بعد ذلك ثم بدأ عدد الحالات
وقالت السلطات الصحية في قبرص إنها سجلت الأربعاء 166 إصابة بكورونا بما يرفع إجمالي الإصابات إلى 5100 وبلغ عدد الوفيات 26.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في بيان: "الزيادة اليومية في الحالات تهدد بالخروج عن نطاق السيطرة وهو ما يشكل تهديدا للأرواح وكذلك لنظامنا الصحي والوظائف".
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