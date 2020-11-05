الانتخابات الأمريكية 2020.. الادعاء العام في ميتشجن: الانتخابات اتسمت بالشفافية

علق مكتب الادعاء العام في ولاية ميتشجن الأمريكية، على تصريحات حملة المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، التي أعلنت رفع دعوى قضائية للمطالبة بما وصفته بـ"فرصة حقيقية للدخول" للتمكن من مراقبة سير عملية الفرز بالولاية.

وأكد المكتب، أن العملية الانتخابية في الولاية اتسمت بالشفافة.

وقال ريان جارفي المتحدث باسم المدعي العام للولاية "أجريت انتخابات ميتشجن بشفافية، مع إتاحة فرصة

الدخول لكل من الأحزاب السياسية والجمهور، وباستخدام نظام قوي من الضوابط والتوازنات لضمان فرز جميع بطاقات الاقتراع بشكل عادل ودقيق"، مؤكدا أن ميتشجن ستواصل دائما حماية حقوق جميع الناخبين في فرز أصواتهم.

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية

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ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات

و جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى.