محامي ترامب: يوجد أكثر من 100 ألف صوت تم التلاعب بها

صرح رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يوجد أكثر من 100 ألف صوت تم التلاعب بها، وفقًا لما جاء في خبر عاجل على شبكة سكاي نيوز.
وقال رودي جولياني :"رفعنا دعاوى في عدة ولايات ضد خروقات الديمقراطيين".
وأضاف :"هناك جدل حول إجراءات التأكد من هوية المقترع عبر البريد".
وأعلنت حملة ترامب، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس الأمريكي بأصوات الناخبين بانتخابات الرئاسة الأمريكية في ولاية بنسلفانيا رغم عدم اكتمال فرز الأصوات.
وأعلنت وسائل إعلام أميركية، اليوم
كما فاز بايدن، بولاية بويسكونسن التي تمثل عشرة أصوات في المجمع الانتخابي.
وبحسب ما نقلت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، فإن بايدن حصل حتى الآن على 248 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي التي يصل عددها إلى 538.
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