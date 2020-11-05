أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، دخل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في حجر صحي للمرة الثانية في غضون أسابيع قليلة بسبب مخالطته لمصاب بفيروس كورونا المستجد .
وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن الخارجية الألمانية أعلنت أن الاختبار الأول الذي خضع له الوزير جاءت نتيجته سلبية، مشيرة إلى أن ماس سيعزل نفسه داخل منزل في ولاية براندنبورج.
ووقعت مخالطة هايكو ماس، مساءأول أمس الاثنين، مع مشارك في وفد أجنبي، في وقت ذكرت الوزارة أن ميشائيل روت، وكيل الوزارة، كان حاضرا، أيضا، وأنه تم الالتزام أثناء ذلك بقواعد التباعد الاجتماعي والنظافة الصحية.
وقالت الوزارة إنه لم يتم إخطارها بالنتيجة الإيجابية لهذا المشارك إلا اليوم.
يشار إلى أن هايكو ماس شارك، صباح
سبق لوزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن دخل في نهاية سبتمبر، في حجر لمدة 11 يوما، بعد إصابة أحد حراسه بفيروس كورونا، ولم تمر خمسة أسابيع على إنهائه هذا العزل الذاتي.
وتكرر في ألمانيا خلال الشهور الماضية دخول أعضاء في مجلس الوزراء الألماني في حجر بسبب الفيروس، وكان وزير الصحة ينس شبان، أول عضو في مجلس الوزراء يصاب بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الألماني يدخل الحجر الصحي للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.