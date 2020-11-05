بايدن يقول "حصلنا على الأصوات الكافية للفوز" وترامب يحتج وحملته ترفع دعوى قضائية 

قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأميركية جو بايدن إنه حصل على ما يكفي من الأصوات للفوز بالرئاسة وهزيمة خصمه الرئيس دونالد ترامب.



وأمام مجموعة من أنصاره، أعلن المرشح الديمقراطي أن الولايات المتحدة حققت الكثير "ولن نقبل بإسكاتنا وانتصاري هو انتصار للديمقراطية الأميركية". وأضاف "من الواضح أننا نفوز في ولايات بما يكفي لتحقيق 270 صوتا من المجمع الانتخابي".



وقال "هوامش فوزي في ولايتي ويسكونسن وميشيغان أكبر من هوامش فوز ترامب فيهما خلال الانتخابات السابقة"، وشدد على أنه فاز بأغلبية الأصوات، وقال إن "لدينا 3 ملايين فارق في التصويت الشعبي".



وجاء في الكلمة المقتضبة "بعد ليلة انتخابية طويلة نعتقد أننا فزنا بما يكفي من الأصوات". وتابع "ستكون حملتنا هي الرابعة في التاريخ الأميركي التي تهزم رئيسا يترشح لولاية ثانية".



وتعهد بايدن بتوحيد الأمة إذا انتصر، وقال إن البلاد يجب أن تتوقف عن معاملة المعارضين السياسيين على أنهم "أعداء".



وقال المرشح الديمقراطي إن أكثر من 150 مليون ناخب أميركي أدلوا بأصواتهم من أجل حكومة منبثقة من الشعب.



ودعا بايدن الجميع إلى التخلي عن لغة الحملات الانتخابية و"البدء في الإصغاء لبعضنا البعض. وقال "خلافاتنا لا تعني أننا أعداء وفي حال فوزي سأكون رئيسا لكل الأميركيين".



وذكر بأن الرئاسة ليست مؤسسة حزبية بل تتطلب رعاية كافة الأميركيين و"سأعمل جاهدا لصالح الجميع".



وأصر المرشح الديموقراطي على "ضرورة حساب كل صوت "وأنه لا يمكن لأحد أن ينتصر ببساطة من خلال الإدلاء بتصريحات، في اشارة إلى الرئيس دونالد ترامب. وأضاف "انا واثق من أننا سنخرج منتصرين ".

ترامب يحتج

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وكان الرئيس ترامب بادر الليلة الماضية لإعلان فوزه في الانتخابات، مما ينذر بنشوب أزمة دستورية في البلاد.



ومع تواصل الفرز تقدم بادين في بعض الولايات المتأرجحة، قال ترامب في تغريدة على تويتر "كنت متقدما بالأمس في ولايات مهمة ثم بدأت هذه الولايات في الاختفاء بشكل سحري".



وفي وقت سابق، أكدت حملة الديمقراطيين أنهم في طريقهم للفوز بميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا بفارق أكبر مما حققه ترامب سنة 2016.



وأضافت الحملة في مؤتمر صحفي لها: إذا توقف فرز الأصوات الآن كما طلب ترامب فسيكون بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية.



ومن جانبها قالت مساعدة حاكم ولاية بنسلفانيا إنه "من السابق لأوانه أن نحدد موعدا" لانتهاء عمليات فرز الأصوات، وأضافت أن إجراءات فرز عمليات التصويت عبر البريد تتم على مراحل وتستغرق وقتا.



وقد أكدت الحملة الانتخابية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب أنها ستطلب على الفور إعادة إحصاء الأصوات في ولاية ويسكونسن، حيث يبدو منافسه الديمقراطي جو بايدن متقدما بشكل طفيف، على الرغم من أن النتائج النهائية لم تعلن بعد رسميا في الولاية.



وقال مدير الحملة بيل ستيبين في بيان "وردت تقارير عن مخالفات في عدة مقاطعات بويسكونسن مما يثير شكوكا جادة بشأن صحة النتائج"، دون أن يذكر تفاصيل عن تلك التقارير. وأضاف أن "الرئيس تخطى بفارق كبير مستوى الأصوات الذي يسمح له بطلب إعادة الإحصاء وسنفعل ذلك على الفور".



كما رفعت الحملة دعوى في ميشيغان لوقف إحصاء الأصوات.



لكن مفوضة الانتخابات في ولاية ويسكونسن إنه لا مجال لتزييف أي بطاقة انتخابية.



وقال إد فولي الخبير في قانون الانتخابات في جامعة أوهايو ستايت يونيفرسيتي إنه إذا تم الاحتكام إلى القضاء "قد يستمر الوضع عدة أسابيع".

المصدر: وكالات