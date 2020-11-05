تويتر
بعدما أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترمب فوزه عبر تويتر بولاية ميشيغن بالإضافة إلى جورجيا وبنسيلفانيا ونورث كارولاينا، وضع “تويتر” إشارة تحذيرية على التغريدة التي أعلن فيها فوزه بولاية ميشيغن لتضمنها معلومات قد تكون مضللة.
في وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في التصويت بولاية ميشيغان المتأرجحة بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات.
ويكون بايدن قد حصل على 243 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 214 لترامب حتى الآن. ويحتاج المرشح للرئاسة الحصول على 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي من أجل ضمان الفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
في سياق متصل، قال بايدن إن الإقبال على التصويت كان استثنائيا، بعدما شارك ما يقارب 150 مليون ناخب.
وأضاف بايدن، في كلمة ألقاها بولاية ديلاوير، أنه لن يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة قبل انتهاء فرز الأصوات، لكنه قال إن “كل المؤشرات تشير إلى الإقبال على الفوز”.
وأكد أن الشعب وحده هو الذي سيقرر من سيصبح رئيسا للولايات المتحدة، قائلا إنه سيعملُ لصالح الجميع في حال تمكن من الفوز.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان فوزه بولاية ميشيغن… “تويتر” يحذف تغريدة ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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