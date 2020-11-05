بايدن يرفض إعلان فوزه قبل انتهاء الفرز: الشعب سيقرر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، يوم الأربعاء، أن الإقبال على التصويت كان استثنائيا، بعدما شارك ما يقارب 150 مليون ناخب.

وأضاف بايدن، في كلمة ألقاها بولاية ديلاوير، أنه لن يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة قبل انتهاء فرز الأصوات، لكنه قال إن “كل المؤشرات تشير إلى الإقبال على الفوز”.

وأكد أن الشعب وحده هو الذي سيقرر من سيصبح رئيسا للولايات المتحدة، قائلا إنه سيعملُ لصالح الجميع في حال تمكن من الفوز.

وأورد أن رئاسة الولايات المتحدة ليست مؤسسة حزبية، قائلا إنها تستوجب العناية بكافة الأميركيين “هناك استقطاب كبير، ويجبُ ألا نعامل بعضنا البعض مثل الأعداء”.

وأكد ثقته بما ستؤول إليه الأمور في ولاية بنسلفانيا التي يتقدم فيها المرشح الجمهوري، دونالد ترامن حتى الآن.

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وبحسب ما نقلت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية، فإن بايدن حصل حتى الآن على 248 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي التي يصل عددها إلى 538.

ويحتاج المرشح الرئاسي في الولايات المتحدة إلى الحصول على 270 من أصوات الناخبين الكبار، بينما حصل ترامب على 214 صوتا حتى الآن.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي، يوم الأربعاء، إنه كان متقدما بالأمس في عدة ولايات، أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن، لكن النتائج بدأت تتغير بطريقة سحرية، فيما بادرت حملة بايدن، إلى إبداء التفاؤل بالفوز.

وندد المرشح الجمهوري، بما اعتبرهُ ظهورا لبطاقات انتخابية مفاجئة في محاولة لترجيح كفة بايدن الذي يتقدم حتى الآن بـ238 صوتا في المجمع الانتخابي.

قالت حملة الرئيس الأميركي،يوم الأربعاء، إنها تقدمت بطلب من أجل وقف فرز الأصوات في ولاية ميشغان، مضيفة أن الجمهوريين تم منعهم من عد الأصوات في بعض مناطق الولاية.