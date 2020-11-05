حملة ترامب: قدّمنا التماساً آخر لوقف الفرز بانتظار اعتماد شفافية حقيقية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بعدما ظهرت نتائجُ التصويت في أغلب الولايات الأميركية، إلى حدود اللحظة، بتقدم المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بـ2248 صوتا في المجمع الانتخابي، من أصل 538، ونيل الرئيس والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، 214 صوتا من الناخبين الكبار، أعلنت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها تقدّمت بالتماس قضائي لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا، بعد التماسين قدّمتهما بشأن ولايتي ميشيغن وويسكونسن.

واتهمت حملة ترامب القيّمين على العملية الانتخابية بمنع “مراقبيها” من الاقتراب لمسافة تقل عن نحو ثمانية أمتار من الموظفين المكلفين الفرز.

وقال نائب مدير حملة ترامب جاستن كلارك “قدّمنا التماسا آخر لوقف الفرز بانتظار (اعتماد) شفافية حقيقية” وتأكد الجمهوريين من أن عمليات الفرز تتم علانية ووفقا للقانون.

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ويحتاجُ كل مرشح إلى نيل 270 من أصوات المجمع الانتخابي حتى يفوز بالانتخابات، وهو ما لم يبلغه أي من المرشحين، حتى الآن، وسط منافسة محمومة.

ويصوتُ ناخبو كل ولاية أميركية على مندوبين، ثم يقوم أولئك المندوبين وعددهم 538 بالتصويت على الرئيس في المجمع الانتخابي.

وبما أن القاعدة المعمول بها في أغلب الولايات الأميركية هي “الفائز يأخذ كل شيء”، فإن الحزب الذي يحصلُ على أغلبية الأصوات في ولاية ما ينتهي به الأمر إلى أخذ كافة مقاعد المندوبين في تلك الولاية.