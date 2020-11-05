ترامب يعلن فوزه في ولايات.. والتويتر يحذر من تضمن تدويناته لمعطيات مضللة

حذر تويتر من التغريدة الأخيرة، التي نشرها دونالد ترامب، الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية، والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الحالية ضد جو بايدن، المرشح الديموقراطي.

ونشر ترامب على صفحته الرسمية في تويتر، تغريدة يُعلن من خلالها فوزره بأصوات ولاية ميشغن، إحدى أهم الولايات المتأرجحة في البلاد، والتي يعول عليها المرشحين للفوز في الانتخابات الحالية.

وقام التويتر بحذر تدوينة الرئيس الأمريكي الحالي، بسبب ما تضمنته من معلومات خاطئة، خصوصا فيما يتعلق بولاية ميشغن، التي أُعلن فيها فوز المرشح الديموقراطي.

وإلى حدود الساعة لا زال المرشح الديموقراطي يحقق تقدما ملموسا على منافسة الجمهوري ترامب بـ264 صوتا مقابل 214 صوتا من مجموع أعضاء المجمع الانتخابي.