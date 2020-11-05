أمكراز: الاتحاد الاشتراكي لم يصرح بأجرائه ولدينا محضر

كشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن حزب الاتحاد الاشتراكي لا يصرح بالأجراء العاملين في مقراته.

وقال أمكراز، في رد غاضب على البرلماني الاتحادي سعيد باعزيزK خلال أشغال لجنة القطاعات التماعية التي استكرت إلى وقت متأخر من مساء اليوم “قلتم أنني أقدم مثال سيء بسبب عدم التصريح بالأجراء، واليوم ليس عندي أجراء أنا وزير، ولكن الأحزاب السياسية التي لا تصرح بالأجراء في مقراتها تقدم كذلك نموذج سيء”.

وتحدث أمكراز عن عدم تصريح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بموظفيه، ووجه حديثه للبرلماني باعزيز بالقول “حزبكم سي باعزيز، لم يصرح بأجرائه، أنا صححت الخطأ، ولكن الحزب لم يصحح الخطأ، أرسلنا له محضر، قول للناس ديالكم يمشيو يصححو”.

وخلال الاجتماع الذي خصص لمناقش, مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، دافع أمكراز عن عمل الحكومة خلال الجائحة، والتدابير التي اتخذتها للتخفيف من الآثار لاقتصادية على المواطنين، رافضا الحديث عن وجود ضرب للمكتسبات الاجتماعية خلال الجائحة.

وتحدث أمكراز عن أن، “هناك من يسود الوضعية، وكأنه كولشي جالس عاطل”، مشددا على أن “الحكومة تدعم استمرار الحفاظ على مناصب الشغل، ومن المنتظر أن يتم توسيع الدعم ليشمل خلال الأيام القليلة المقبلة فئات جديدة، منها قطاع الحفلات”.