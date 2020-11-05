بايدن يقترب من البيت الأبيض.. المرشح الديمقراطي: من الواضح أننا فزنا بما يكفي من الأصوات

في خطاب مقتضب، وجه مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي، جو بايدن كلماته إلى الأمريكيين معلنا بطريقة غير مباشرة فوزه بالانتخابات الأمريكية، بعد تقدم في عدة ولايات متأرجحة منها ويسكونسن وميشغن.

وقال المرشح الديموقراطي: “هوامش فوزي في ولايتي ويسكونسن وميشغن أكبر من هوامش فوز ترامب فيهما خلال الانتخابات السابقة، ومن الواضح باننا فزنا بما يكفي من عدد الأصوات، يجب ان نحتسب كل صوت ولا يمكن لأحد أن يتنمر علينا”.