بايدن يقترب من البيت الأبيض.. المرشح الديمقراطي: من الواضح أننا فزنا بما يكفي من الأصوات

في خطاب مقتضب، وجه مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي، جو بايدن كلماته إلى الأمريكيين معلنا بطريقة غير مباشرة فوزه بالانتخابات الأمريكية، بعد تقدم في عدة ولايات متأرجحة منها ويسكونسن وميشغن.
وقال المرشح الديموقراطي: “هوامش فوزي في ولايتي ويسكونسن وميشغن أكبر من هوامش فوز ترامب فيهما خلال الانتخابات السابقة، ومن الواضح باننا فزنا بما يكفي من عدد الأصوات، يجب ان نحتسب كل صوت ولا يمكن لأحد أن يتنمر علينا”.
بايدن اختار الحديث بلغة الاحتمالية وقال في خطابه: “نظرا للنتائج الاولية اعتقد اننا سنفور وإن فزت عن الديمقراطين فإني سأكون رئيسا لكل الامريكيين”.
وأصبح المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، مجدداً، الأوفرَ حظاً للفوز بانتخابات الرئاسة وفق مواقع الرهانات على الإنترنت، بعد تغير حظوظ الرئيس دونالد ترامب الذي كان الميزان يميل لصالحه ليلة الثلاثاء-الأربعاء.
وكالة رويترز أوضحت أن التغيير حدث، حسبما ورد في بيانات ثلاث شركات للمراهنات، بعد تفوق بايدن على ترامب في ولاية ويسكونسن الحاسمة بعد فرز ما يقدَّر بنسبة 89% من الأصوات حتى الآن.
إضافة إلى نيفادا وميشيغان، إذا حسمهما المرشح الديمقراطي لصالحه فإنه سيفوز بالرئاسة دون الحاجة إلى انتظار نتيجة ولاية بنسلفانيا الحاسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يقترب من البيت الأبيض.. المرشح الديمقراطي: من الواضح أننا فزنا بما يكفي من الأصوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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