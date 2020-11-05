مصرع أربعة شباب وهم يحاولون دخول مليلية المحتلة عبر قنوات الصرف الصحي

مأساة جديدة من مآسي الهجرة غير الشرعية، راح ضحيتها اليوم الأربعاء أربعة شباب، وهم يحاولون دخول مدينة مليلية المحتلة.

و علم لدى السلطات المحلية لإقليم الناضور، أن 4 مرشحين للهجرة غير الشرعية لقوا مصرعهم، اليوم الأربعاء، عند محاولتهم التسلل إلى ثغر مليلية المحتلة عبر قناة للصرف الصحي انطلاقا من المحطة المينائية بني انصار.

وأوضحت السلطات المحلية، أن مصالح الوقاية المدنية كانت قد تدخلت فور إشعارها بالحادث حيث تمكنت من إخراج شاب واحد من قناة الصرف الصحي، تم نقله إلى المستشفى الحسني بالناضور، قبل أن توافيه المنية، وأضافت أنه تم أيضا انتشال جثث الضحايا الثلاثة الآخرين وإيداعها بمستودع الأموات.

وتم، حسب المصدر ذاته، فتح بحث من طرف السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.