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عاجل.. انتكاسة كبيرة لترامب.. بايدن يفوز في ولاية ويسكونسن الخميس 5 نوفمبر 2020 فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمعركة ويسكونسن منتزعا بذلك ولاية كان دونالد ترامب فاز فيها في 2016 ما يعطيه دفعا إضافيا للوصول إلى البيت الأبيض، وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية.

وذكرت قناة ”سي ان ان“ وصحيفة ”نيويورك تايمز“ نقلا عن ”اسوشييتد برس“ إن بايدن متقدم على ترامب وحصل حتى الآن على 248 صوتا في الهيئة الناخبة. ويحتاج أي مرشح إلى 270 صوتا لتحقيق الفوز.

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