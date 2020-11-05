ميسي وبيكيه يعززان صدارة برشلونة بفوز صعب على دينمو كييف

أصحاب الأرض، افتتحوا التسجّيل مُبكرًا في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ برشلونة، عقب تدخل مدافع الضيوف على ليونيل ميسي، انبرى لها الأرجنتيني، وسددها بنجاح في شباك الضيوف.
وفي الدقيقة السادسة، أهدر الدولي الفرنسي، أنطوان جريزمان، فرصة هدف محقق والمرمى خالٍ بطريقة غريبة بعض الشيء.
وأناب القائم عن حارس مرمى الضيوف، وتصدى لفرصة هدف رائع من الإسباني بيدري.
وفي الشوط الثاني، كاد الضيوف أنّ يسجلوا الهدف الاول، ولكن الدولي الألماني، مارك أندريه تير شتيجن، تألق وتصدى لفرصة هدف مُحقق في الدقيقة 55.
شتيجن تصدى في أكثر من مناسبة، لأكثر من كرة لهجوم كييف، وحافظ على نظافة شباك النادي الكتالوني.
وفي الدقيقة 65، أحرز جيرارد بيكيه، الهدف الثاني للنادي الكتالوني، عد عرضية رائعة من أنسو فاتي من الجهة اليمنى، انقض عليها بيكيه بالرأس، مُسجلًا الهدف الثاني للنادي الكتالوني.
وفي الدقيقة 75، قلص فيكتور تسيهانكوف، النتيجة لـ دينامو كييف بالهدف الأول.
وحرم حارس كييف، الدولي الفرنسي، عثمان ديمبلي من إحراز هدف رائع في الدقيقة 79 بتصدي خرافي.
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