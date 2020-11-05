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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الديمقراطيون يتجهون للسيطرة على مجلس النواب الأمريكي الخميس 5 نوفمبر 2020 الخليج 365 يتجه الحزب الديمقراطي لتحقيق أغلبية كبيرة بمجلس النواب الأمريكي، حيث ضمن 232 مقعدًا مقابل 197 مقعدًا للجمهوريين.

ومع تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في أصوات المجمع الانتخابي يبدو أن المؤشرات الأولية تصب في اتجاه خسارة الرئيس دونالد ترامب. وبعد فرز نحو 129 مليون صوت حصل بايدن على 248 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 214 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب. ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية. وحال خسارة ترامب هذه الانتخابات سيصبح ثاني رئيس للولايات المتحدة يشغل المنصب لفترة رئاسية واحدة خلال 27 عاما، بعد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب.

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