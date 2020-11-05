صحيفة اسبانية تؤكد هروب ترامب من الهزيمة في الانتخابات الى التهديد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

عدّت صحيفة ال بائيس الاسبانية الرئيس الاميركي دونالد ترامب بانه لجأ الى اطلاق التهديدات والتهم مع تقدم خصمه جو بايدن في عدد من الولايات بالانتخابات الرئاسية.

وورد في مقال بصحيفة ال بائيس الاسبانية مساء الاربعاء: إن دونالد ترامب اطلق تهديدا في الصباح الباكر بإحالة موضوع الانتخابات الى المحكمة لأنه يتصور وقوع تزوير في عملية فرز الاصوات البريدية.

وورد في تغريدة لترامب على حسابه في موقع تويتر: كنت قد أحرزت التقدم في العديد من الولايات المهمة الا انها اختفت فجأة الواحدة تلو الاخرى، هذا أمر عجيب للغاية وجميع استطلاعات الرأي ارتكبت أخطاءً تاريخية كبيرة.

وعقب ولايتي مشيغان وفيسكانسين تتجه الانظار على بنسلفانيا الاكثر نفوسا وتأثيرا بين الولايات الثلاثة والتي قال المسؤولون فيها ان عملية فرز الاصوات ستنتهي بعد ثلاثة ايام من ادلاء اصوات الناخبين.