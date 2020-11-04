أساتذة متعاقدون يحتجون في الرباط: “نعاني غياب الاستقرار المهني واقتطاعات تصل إلى 1500 درهم” – فيديو

يستمر الأساتذة المتعاقدون في جهة الرباط – سلا – القنيطرة في احتجاجاتهم، الرافضة لما يقولون إنها تضييقات، وانتهاكات لحقوقهم يتهمون المسؤولين الجهويين، والإقليميين بالتسبب فيها، عبر قرارات “مجحفة”.

وشدد الأساتذة في وقفة، نظموها، اليوم الأربعاء، أنهم يعانون استمرار اشتغالهم بمنطق التكليفات، دون تعيين رسمي، ما يكرس حالة اللا استقرار، التي يعيشونها، حيث يضطرون، في كل مرة، إلى الاشتغال في مؤسسة جديدة.

وأكد عبد القادر بوخرفان، أحد المحتجين، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن وقفة اليوم تأتي تعبيرا عن رفض كافة التضييقات، والانتهاكات، التي يتعرض لها الأساتذة من محاكمات، وتكليفات، ومتابعات قضائية، فضلا عن اقتطاعات مستمرة تصل في بعض الحالات إلى 1500 درهم، حسب قوله.