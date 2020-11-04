لقاح الإنفلونزا الموسمية يدرج ضمن الأدوية المعوض عنها

أعلنت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، اليوم الأربعاء، عن إدراج اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية ضمن دليل الأدوية الـمعوض عنها.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنه في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة لمواجهة الوضعية الصحية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا منذ شهر مارس2020، جراء انتشار وباء كوفيد 19، وتزامنا مع موسم البرد وانتشار فيروس الإنفلونزا الموسمي، قررت وزارة الصحة في إطار الاستراتيجية الخاصة بالتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية 2020-2021، اعتماد لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية الذي يحمي من 4 سلالات من الإنفلونزا، وذلك من أجل ضمان حماية أوسع من هذا الفيروس.

وفي هذا الصدد، وبالنظر إلى المهام المنوطة بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ولا سيما تلك المرتبطة بالتأطير التقني لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تم إدراج اللقاح الرباعي الأمصال ضد الإنفلونزا الموسمية ضمن دليل الأدوية المعوض عنها، وذلك بعد عرضه على اللجان المختصة في هذا الشأن.

وسيمكن هذا الاجراء من تيسير ولوج مؤمني ومستفيدي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لهذا اللقاح، والمساهمة في الحد من انتشار الإنفلونزا الموسمية.

وانطلقت أمس الحماة الوطنية للتلقيح ضد الانفلونزا الموسمية، مع إعطاء الأولوية للفئات الهشة، ووضع شرط التوفر على وصفة طبية لشراء اللقاح من الصيدليات.